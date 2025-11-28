A jó orvost a fejlődés és a tudás továbbadása jellemzi

Takács Péter, egészségügyi államtitkár: ,,Egy jó orvos, még ha nem is lesz mindenkiből kutató, nem elégedhet meg a megbízható mesterember szintjével, többre kell tartsa magát. Arra, hogy folyamatosan fejlessze a tudását, hogy mindeddig megválaszolatlan kérdéseket tegyen fel és törekedjen azok megválaszolására. Heim Pál is folyamatosan képezte magát, de nemcsak tanult, kutatott, fejlesztett is. Az anyatejes táplálás során végzett klinikai munkásságának eredményei hozták meg számára a nemzetközi hírnevet, és az ő nevéhez fűződik többek között a bélpanaszok, a csecsemők kiszáradásának terápiájában hatékonynak bizonyult sóoldatos kezelés elindítása is, ez óriási lépés volt."