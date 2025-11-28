Törvénytelenül működik a főváros: továbbra sincs főpolgármester-helyettes

Radics Béla ezekkel a témajavaslatokkal érkezett a Napindító stúdiójába: a szerdai Fővárosi Közgyűlésen történtek, kiemelten a lakás-rezsitámogatási rendszer: Karácsony Gergely eddig nem teljesítette az új rezsitámogatási rendelettervezet kidolgozását, amelyet már hónapokkal ezelőtt megszavazott a közgyűlés. Itt is kicsúszott a teljesítési határidőből a főpolgármester, a frakciónk ismételten felszólítja. Hasonló eset az aluljárók éjjeli lezárásának ügye, amellyel szintén hónapokat késik a főpolgármester. Elfogadhatatlan, hogy Karácsony Gergely nem hajtja végre időben a közgyűlési határozatokat.