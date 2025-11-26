NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
A Tisza Párt gazdasági megszorító csomagja a családi kedvezmények megvágását is jelentené + videó

A Tisza Párt gazdasági megszorító csomagja a családi kedvezmények megvágását is jelentené + videó

A témáról Koncz Zsófia a családokért felelős államtitkár mondott véleményt.

  • 18 órája
Vágólapra másolva!

Továbbiak a témában