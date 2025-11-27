Miközben a józan ész már a békét követelné, Brüsszelben tovább dübörög a háborús mánia, amely teljesen figyelmen kívül hagyja az európai polgárok akaratát. Ursula von der Leyen és az általa vezetett Európai Bizottság ugyanis a fejükbe vették, hogy Európa sorsát végleg Kijevhez láncolják, ezért szó nélkül vállalták Ukrajna 2026–2027-es pénzügyi szükségleteinek finanszírozását, miközben a Tisza Párt képviselői gyáván hallgatnak. Deutsch Tamás találóan fogalmazott: az európai adófizetők pénzét gyakorlatilag arany WC-n húzzák le, hiszen a brutális ukrán korrupciós ügyek ellenére Brüsszel további százmilliárdokat önt a feneketlen kútba, ahelyett, hogy az amerikai béketerv támogatásával végre lezárnák az öldöklést.

Ursula von der Leyen és a pénzszivattyú

A számok egészen elképesztőek: ha minden brüsszeli terv megvalósul, összesen 731 milliárd euró vándorolhat Ukrajnába, miközben az európai gazdaság a szakadék szélén táncol. Ez nem szolidaritás, hanem gazdasági öngyilkosság. A Fidesz EP-képviselői joggal mutatnak rá a paradoxonra: miközben a „terv” szót is kiretusálják a békejavaslatokból, addig a fegyveres erők létszámkorlátjának eltörléséről és a befagyasztott orosz vagyonok kockázatos felhasználásáról fantáziálnak. Dömötör Csaba diagnózisa pontos: Európa gazdaságában és önbecsülésében is gyengébben kerül ki ebből a konfliktusból, ha nem térünk vissza a racionalitás talajára. A kérdés már csak az, meddig asszisztál ehhez a Tisza Párt és a brüsszeli elit, miközben a világ már a békére készül.

További hírek IDE kattintva, videók IDE kattintva érthetőek el.