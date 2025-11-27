Tisza Párt: 3700 milliárd forintos terhet raknának a vállalkozásokra

A kiszivárgott dokumentumok alapján a Tisza Párt egy olyan gazdasági ámokfutásra készül, amely összesen 3700 milliárd forintot vonna ki a gazdaságból, ezzel gyakorlatilag megfojtva a növekedést. A tervezet célkeresztjében – a kommunista hagyományokhoz hűen – kifejezetten a vállalati szférát és a vagyonosabb középosztályt találjuk, akiket egy új típusú, 6,5 százalékos vagyonadó bevezetésével sarcolnának meg brutálisan. Ez az intézkedés a számítások szerint önmagában 700 milliárd forintos adóemelést jelentene, de itt nem áll meg a megszorítások sora: a tervezetben szerepel egy széles körű különadó is, amely válogatás nélkül minden harmadik országban tartott vagyonra kiterjedne,

A Tisza Párt leszámolás a nemzeti tőkével

Amit látunk, az nem "szakértői kormányzás", hanem a klasszikus, irigységre építő szocialista rombolás újracsomagolása. A 32 százalékos áfa alá tartozó vagyontárgyak és az 500 millió forint feletti vagyonok megadóztatása nem az "elit" büntetése, hanem a tőke menekülésének biztos receptje. A Tisza Párt gazdasági gurui láthatóan nem értik, vagy nem akarják érteni: ha elüldözik a befektetőket és büntetik a sikeres magyar vállalkozásokat, azzal nem társadalmi igazságot szolgáltatnak, hanem munkanélküliséget teremtenek. Ez a tervezet egy nyílt hadüzenet a polgárosodás és a magyar gazdasági szuverenitás ellen.