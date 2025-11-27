Ez a találkozó a bizonyíték arra, hogy a térség stabilitása nem a tengerentúli instrukciókon múlik, hiszen Orbán Viktor és a szerb elnök közös fellépése a józan ész diadala. A Szabadkán átadott Pásztor István-díj nem csupán egy kitüntetés, hanem a szerb-magyar kapcsolatok aranykorának szimbóluma, amely a két nép közötti történelmi megbékélés alapjaira épülve garantálja a jövőt. Miközben a Nyugat a saját lábába lő, a magyar miniszterelnök elintézte, hogy hazánk kikerüljön az amerikai szankciók hatálya alól, így megoldódjanak a fenyegető energiaellátási problémák, sőt, a kormányfő ígérete szerint „amink van, azt megosztjuk” déli szomszédainkkal is.

Tiszta sor. Ez nem csupán egy díjátadó volt, hanem a közép-európai dacszövetség demonstrációja. Amíg a nyugatiak szankciókkal lövik lábon magukat, addig mi és a szerbek egymás tenyerébe csapunk.

Orbán Viktor és a stratégiai dacszövetség

Nem alamizsnáról van szó, hanem sorsközösségről. Amikor a brüsszeli és washingtoni bürokraták papírokat gyártanak, a közép-európai vezetők valódi megoldásokat szállítanak. A nafta, az olaj és a gáz biztosítása nem ideológiai kérdés, hanem létkérdés. Aki figyelmesen hallgatta a miniszterelnököt, az megérthette: ez a szövetség az egyetlen védőbástya a ránk erőltetett háborús zűrzavarban. Szerbia esete tökéletesen mutatja, mitől menekült meg Magyarország a kormány határozott fellépésének köszönhetően.

