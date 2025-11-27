Láncreakció – Németország városai hatalmas pénzügyi válság szélén állnak + videó

Az adás vendége Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója és Tatár Mihály, az Oeconomus vezető elemzője volt. A műsort Ferkó Dániel vezette.
A tartalomból:
Orbán Viktor: Az európai politika háborús zűrzavarában Magyarország és Szerbia számíthat egymásra.
A Reuters szerint az ukrajnai békeegyezmény alig fogja megváltoztatni Európa gázstratégiáját.
Az orosz gázipari óriás Gazprom és a kínai CNPC megkezdte az Ussuri folyón átívelő gázvezeték határon átnyúló szakaszának közös tervezését és építését, összhangban a 2023-ban aláírt, a „távol-keleti útvonalról” szóló kormányközi megállapodással – jelentette be Aleksandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a hetedik orosz-kínai energiaügyi üzleti fórumon.
Németország városai hatalmas pénzügyi válság szélén állnak, írja a Remix News.
Berlin ragaszkodása az egész Németországra kiterjedő egységes villamosenergia-árhoz emeli az oslói számlákat és kiszorítja Norvégiát az európai villamosenergia-piacról – nyilatkozta Terje Aasland norvég energiaügyi miniszter az Euractivnak.
Teljes adás: