Láncreakció – Németország városai hatalmas pénzügyi válság szélén állnak + videó

Orbán Viktor: Az európai politika háborús zűrzavarában Magyarország és Szerbia számíthat egymásra.

A Reuters szerint az ukrajnai békeegyezmény alig fogja megváltoztatni Európa gázstratégiáját.

Az orosz gázipari óriás Gazprom és a kínai CNPC megkezdte az Ussuri folyón átívelő gázvezeték határon átnyúló szakaszának közös tervezését és építését, összhangban a 2023-ban aláírt, a „távol-keleti útvonalról” szóló kormányközi megállapodással – jelentette be Aleksandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a hetedik orosz-kínai energiaügyi üzleti fórumon.

Németország városai hatalmas pénzügyi válság szélén állnak, írja a Remix News.

Berlin ragaszkodása az egész Németországra kiterjedő egységes villamosenergia-árhoz emeli az oslói számlákat és kiszorítja Norvégiát az európai villamosenergia-piacról – nyilatkozta Terje Aasland norvég energiaügyi miniszter az Euractivnak.

