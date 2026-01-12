NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Már 22 ezer édesanya kérte az SZJA-mentességet

Az adóhivatal online rendszerében már 33 ezren igényelték a duplájára emelt családi kedvezményt, és több mint 22 ezer édesanya kérte az szja-mentességet.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint  nem érdemes halogatni az adóelőleg-nyilatkozatot, az űrlapok pedig pár perc alatt kitölthetők. Az érintettek már a januári fizetéssel megkaphatják a plusz pénzt, ha a napokban, még a bérszámfejtés előtt leadják  adóelőleg-nyilatkozatukat a munkáltatónak, kifizetőnek – közölte az adóhivatal. A nyilatkozat online is kitölthető.

 

 

