Már 22 ezer édesanya kérte az SZJA-mentességet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint nem érdemes halogatni az adóelőleg-nyilatkozatot, az űrlapok pedig pár perc alatt kitölthetők. Az érintettek már a januári fizetéssel megkaphatják a plusz pénzt, ha a napokban, még a bérszámfejtés előtt leadják adóelőleg-nyilatkozatukat a munkáltatónak, kifizetőnek – közölte az adóhivatal. A nyilatkozat online is kitölthető.