A nyíregyházi háborúellenes gyűlés színpadán Gulyás Gergely éles kontrasztot állított a kormányzati stabilitás és az ellenzéki káosz közé, kijelentve, hogy politikai ellenfeleink arcátlansága határtalan, amikor a békéről papolnak, miközben a háborút szolgálják. A miniszter egy zseniális párhuzammal a Tisza Párt és Kijev viszonyára utalt, mondván, már az iskolában megtanultuk, hogy a Tisza összeköt bennünket Ukrajnával, ami hatalmas derültséget keltett a Nyíregyházán összegyűlt hatalmas tömegben, ám a folytatás már véresen komoly volt, hiszen a dokumentumok bizonyítják, hogy a Tisza megszorításokat tervez, és ezt nem mi állítjuk, hanem ők maguk írták alá.