A műholdfelvételek tanúsága szerint a hadiállapot már nem csupán retorikai fordulat, hanem a kőkemény valóság a Közel-Keleten, ahol az eszkalálódó iráni harcok nyomán világszerte nő a terrorveszély, miközben egy újabb globális olajválság réme fenyegeti az európai gazdaságot. Ebben a kritikus helyzetben a Barátság kőolajvezeték használhatósága kulcskérdéssé vált, hiszen a friss auditok egyértelműen bizonyítják a rendszer működőképességét az ukrán „műszaki hiba” narratívájával szemben. Miközben az Európai Bizottság trükkjei és a Brüsszelből kiadott politikai „tűzparancs” Magyarország energiabiztonságát célozzák, a Tisza Párt hallgatása és látványos lapítása többet mond minden szónál.