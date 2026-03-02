A Barátság kőolajvezeték újraindítása körüli diplomáciai játszma új szintet ért el, miután a műholdfelvételek hűvös pontossága bebizonyította, hogy a szállítás elmaradása mögött nem műszaki hiba, hanem tudatos politikai szándék áll. Miközben a magyar kormány az energiabiztonság fenntartásáért küzd, a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt magyar állampolgárok ezrei rekedtek a térségben, várva a kimenekítés lehetőségét a lezárt légterek árnyékában. A humanitárius válság azonban nem áll meg a határoknál: mély felháborodást váltott ki az a hír, miszerint egy mentális problémákkal küzdő nyíregyházi születésű magyar férfit is elértek az ukrán sorozók, és állapotát figyelmen kívül hagyva a frontra küldték. Ezek az események rávilágítanak arra, hogy a háborús pszichózis nem ismer határokat, és a kényszersorozás kegyetlen gépezete már a legvédtelenebbeket is bedarálja.