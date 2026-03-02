Egy éves a Delta Program

Magyarországra a kábítószerek 99%-a külföldről érkezik, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos elmondta, hogy impozáns mérleggel dicsekedhet az egy éve indult Delta Program.

A 2025-ös évben 1669 eljárás indult kábítószer kereskedők ellen - ezt már az bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes ismertette. Töreki Sándor azt mondta, hogy a rendőrség nem a kisfogyasztókra koncentrál, hanem a terjesztőkre. Elmondta, hogy összesen mintegy 30 üzletet zártak be kábítószerterjesztés miatt, ezek közül 7 diszkó és 5 vendéglátóhely volt.