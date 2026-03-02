További célpontokat találtak el a megtorló művelet keretében kilőtt iráni rakéták és drónok

Légi szirénáktól volt hangos Izrael, a zsidó állam légvédelme sorra fogta el Iránból kilőtt rakétákat. A perzsa állam kemény rakétaesővel válaszolt az őt ért amerikai-izraeli támadásokra.

A ciprusi brit királyi légierő bázisának közelében lakóknak sem volt nyugodt éjszakájuk, evakuálni kellett őket, miután a katonai létesítményekbe drón csapódott be.

Közben az is kiderült, hogy a hétfőn Kuvaitban lezuhant három amerikai harci repülőgépet a kuvaiti légvédelem lőtte le, tévesen. Az Amerikai Központi Parancsnokság közlése szerint mind a hat legénységi tag sikeresen katapultált.

Az iráni megtorlócsapások a szaúd-arábiai olajipari óriásvállalat, az Aramco egyik finomítóját is eltalálták, a létesítményt ezért bezárták. Az Ras Tanura a Közel-Kelet egyik legnagyobb finomítója, amely kapacitása napi 550000 hordó. Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ tanácsadója Láncreakció című műsorunkban elmondta, hogy az Irán által megtámadott létesítmények kiesése globálisan komoly problémát jelenthet, sokkal nagyobbat, mint a Hormuzi-szoros lezárása.

Azonban nem csak Szaúd-Arábia, Katar is leállítja a cseppfolyósított földgáz termelését, miután iráni támadások érték a létesítményeiket. Európa 2025-ben Katartól kapta a cseppfolyósított földgázkészlete 18 százalékát.