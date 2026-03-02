Már online is kitölthető a nemzeti petíció

Egy fiatalember a telefonján töltötte ki a nemzeti petíciót, és egyre többen küldik vissza a kérdőíveket, de sokan arra panaszkodnak, hogy ők nem kapták meg a kormány levelét. Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője elmondta: ezért döntöttek úgy, hogy már digitálisan is elérhetővé teszik a kérdőíveket.

Óriási az érdeklődés, már meghaladta a félmilliót a visszaküldött petíciók száma - mondta el a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Nacsa Lőrinc leszögezte, hogy szükség van egy közös kiállásra az országot fenyegető tervek ellen. Az államtitkár leszögezte, hogy a magyarok nem fizetnek a háborúra, Ukrajnára, és nem fizetnek magasabb rezsit sem.