Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság nyitva hagyja a katonai válasz lehetőségét

Rendkívüli ülést hívott össze hétfőre Ursula von der Leyen, miután az uniós tagállamok nem tudtak egységes álláspontra jutni az iráni válság kezelésével kapcsolatban. Az Európai Bizottság elnöke most arra törekszik, hogy az Európai Unió egységes külpolitikai választ adjon, miközben Európa vezető katonai hatalmai már védelmi válaszlépések lehetőségére figyelmeztetik Teheránt. A Hír TV-t Németh Andrea tudósította Brüsszelből.