Orbán Viktor: Stratégiai nyugalomra van szükség

Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a jelenlegi feszült nemzetközi helyzetben stratégiai nyugalomra van szükség. Kijelentette, hogy bár Magyarországnak vannak eszközei a fellépésre, nem szabad minden kártyát azonnal kijátszani. A kormány már bevezetett bizonyos ellenintézkedéseket, és továbbiakat helyezett kilátásba arra az esetre, ha az ukrán fél nem mutat hajlandóságot az együttműködésre.
A kormányfő szerint a helyzetet tovább súlyosbítják a közel-keleti konfliktus miatt megugró világpiaci olaj- és gázárak, ami komoly gazdasági kockázatot jelent. Orbán Viktor élesen bírálta az ukrán vezetést is: véleménye szerint „életveszélyes”, amit a Zelenszkij-adminisztráció jelenleg Magyarországgal szemben művel.