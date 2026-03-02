Orbán Viktor: Stratégiai nyugalomra van szükség

Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a jelenlegi feszült nemzetközi helyzetben stratégiai nyugalomra van szükség. Kijelentette, hogy bár Magyarországnak vannak eszközei a fellépésre, nem szabad minden kártyát azonnal kijátszani. A kormány már bevezetett bizonyos ellenintézkedéseket, és továbbiakat helyezett kilátásba arra az esetre, ha az ukrán fél nem mutat hajlandóságot az együttműködésre.