Szijjártó Péter: 5000 felett van a konzuli védelemre regisztráltak száma

Szijjártó Péter elmondta, hogy a legtöbb magyar, 4200 fő Dubajban van. A miniszter emlékeztetett, hogy az érintett országok többségében továbbra is légtérzárak vannak érvényben, a polgári repülés sok esetben nem biztonságos, a szárazföldi határátkelőhelyek használata pedig időigényes és bizonytalan. Szijjártó Péter arra kérte a térségben tartózkodókat, hogy a helyi hatóságok iránymutatása szerint járjanak el.