A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlés színpadán Orbán Viktor egyértelművé tette a helyzetet, kijelentve, hogy „a nafta, nafta lesz”, hiszen az orosz és amerikai tárgyalások eredményeként Európa legolcsóbb rezsiköltségét továbbra is garantálni tudja a kormány. A miniszterelnök azonban figyelmeztetett, hogy brüsszeli erők fenyegetik az ország szuverenitását, és a Tisza Párt programja valójában az unió követeléseit tükrözi, beleértve a többkulcsos adórendszert és a megszorításokat.