Olajháború és Tisza Adó: Orbán Viktor cselekszik, az ellenzék magyarázkodik

Miközben a határainkon túl tombol az Olaj háború, amely egész Európa ellátását fenyegeti, hazánkban a politikai közbeszéd középpontjában egyre inkább a Tisza Adó áll, mint a baloldali gazdaságpolitika újabb elrettentő példája. A kormány számára a magyar energiabiztonság garantálása sérthetetlen prioritás, éppen ezért a válság kezelésére Szerbiában tárgyalt Orbán Viktor, ahol a kölcsönös segítségnyújtásról egyeztettek. Ezzel éles ellentétben a hazai ellenzék továbbra is csak a botrányokat halmozza, így az ügy tovább gyűrűzik, miközben a közvéleményt a napvilágot látott ellentmondó támogatottsági adatok is próbálják megzavarni, sikertelenül.