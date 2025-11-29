Orbán Viktor bejelentette: sikeres volt a moszkvai tárgyalás

Miközben a brüsszeliek egymást túllicitálva vágják maguk alatt a fát, Orbán Viktor a nemzeti érdekek mentén cselekszik. A miniszterelnök egyértelművé tette, hogy a Moszkvában folytatott tárgyalások során sikerült elérni a célt, hogy mentesítsük magunkat a káros hatásoktól, és elhárítsuk a Magyarország működésére veszélyt jelentő brüsszeli döntéseket. A stratégiai nyugalom kifizetődött, hiszen így a magyar családok és a vállalatok továbbra is megfizethető áron juthatnak energiához.