„Micsoda arcátlanság!” – Orbán Viktor Zelenszkij üzenetéről

Orbán Viktor miniszterelnök éles hangvételű videóüzenetben reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legutóbbi nyilatkozatára, amelyet a kormányfő „cinikusnak” nevezett. A vita középpontjában a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezeték áll, amelynek ukrajnai szakaszán a szállítások továbbra is szünetelnek.
Orbán Viktor szerint Zelenszkij elvárja a magyar hálát, miközben elvágta az ország egyik legfontosabb energiabiztonsági forrását, amit a miniszterelnök „példátlan arcátlanságnak” minősített.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy az Európai Unió és Ukrajna közötti megállapodások kötelezik Kijevet a folyamatos tranzit biztosítására, ezért hivatalos levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez. Orbán Viktor a levélben felszólította a Bizottságot, hogy szerezzen érvényt a jogszabályoknak és kényszerítse ki az olajszállítás újraindítását.