„Micsoda arcátlanság!” – Orbán Viktor Zelenszkij üzenetéről

Orbán Viktor szerint Zelenszkij elvárja a magyar hálát, miközben elvágta az ország egyik legfontosabb energiabiztonsági forrását, amit a miniszterelnök „példátlan arcátlanságnak” minősített.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy az Európai Unió és Ukrajna közötti megállapodások kötelezik Kijevet a folyamatos tranzit biztosítására, ezért hivatalos levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez. Orbán Viktor a levélben felszólította a Bizottságot, hogy szerezzen érvényt a jogszabályoknak és kényszerítse ki az olajszállítás újraindítását.