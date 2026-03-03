Tavaszindító ízek és dallamok Turán

Február utolsó szombatja kicsit másképp köszöntött Turára, mint a megszokott hétvégék. A kora reggeli csendet a kések ütemes kopogása és a bográcsok alá gyújtott tűz pattogása törte meg - javában zajlottak a főzőverseny előkészületei.

Volt aki egy igen különleges vadétellel készült a versenyre, de Tura polgármestere sem akart kimaradni a buliból: egy nem mindennapi eszközben főzött szinte ipari mennyiségben babgulyást. Ráadásul a különleges finom falatokat teljesen ingyen szolgálták fel a lelkes helyi közönségnek.

Családok, baráti társaságok, idősek és fiatalok együtt töltötték meg élettel a piacteret. A térség fideszes országgyűlési képviselőjelöltje, Katus Norbert fontosnak tartja, hogy egész évben legyenek közösségi programok.

A hangulatról nem csak a résztvevők gondoskodtak: a Retro Rádió mobil stúdióval érkezett, és egész nap innen sugározta élő műsorát. A nap folyamán a főzőcsapatoké és a közösségi programoké volt a főszerep, délutánra pedig megtelt a tér zenével és érdeklődőkkel. Az esemény végén a pontot az i-re Radics Gigi koncertje tette fel.