Bűnszervezetek telepedtek rá a kényszersorozások gépezetére

Az áldozatokat az utcáról vagy otthonaikból rángatják ki, majd a kényszersorozás közvetlen veszélyét használják fel arra, hogy hatalmas összegeket zsaroljanak ki belőlük a „mentességért” cserébe. A tudósítás rávilágít, hogy a mozgósítás körüli káosz és a kényszerítő intézkedések hogyan teszik védtelenné a lakosságot mind a hatósági túlkapásokkal, mind a gátlástalan bűnözőkkel szemben.