Bűnszervezetek telepedtek rá a kényszersorozások gépezetére

Ukrajnában a kényszersorozás már nemcsak a hatóságok, hanem a szervezett alvilág eszköztárában is megjelent. Dunda György, a HírTV ungvári tudósítója megrázó részleteket közölt egy odesszai esetről, ahol bűnbandák építettek jövedelmező üzletet a hadköteles férfiak rettegésére.
Az áldozatokat az utcáról vagy otthonaikból rángatják ki, majd a kényszersorozás közvetlen veszélyét használják fel arra, hogy hatalmas összegeket zsaroljanak ki belőlük a „mentességért” cserébe. A tudósítás rávilágít, hogy a mozgósítás körüli káosz és a kényszerítő intézkedések hogyan teszik védtelenné a lakosságot mind a hatósági túlkapásokkal, mind a gátlástalan bűnözőkkel szemben.