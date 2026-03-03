A Downing Street 10. macskája

Larry, a Downing Street macskája immár 15 éve teljesít szolgálatot. A brit és a világpolitika viharai között Larry állandó lakója a brit Kabinetirodának.

Larry-t David Cameron volt miniszterelnök felesége, Cherry fogadta örökbe egy londoni állatmenhelyről, hogy felvegye a harcot a miniszterelnöki rezidencián elszaporodó egerekkel szemben. Sőt, Larry 2011. február 15-e óta az első macska, aki a Downing Street 10-es szám alatt hivatalosan megkapta a "Fő egerész" címet. Ám Larry hamar bebizonyította, hogy nem erőssége az egértelenítés, ugyanis ottléte óta összesen egy-két egeret fogott.

Munkája azonban ennél sokkal messzebbre nyúlik, ugyanis minden nagyobb fogadáson, delegációk érkezésénél és távozásánál ott van. Egy ízben Joe Biden korábbi amerikai elnök látogatásánál a vörös szőnyegen időzött. Az ilyen és ehhez hasonló pillantok miatt ezeket a politikai eseményeket sokan csak a Downing Street macskája miatt követik. Az államfői fotózások során is rendre elviszi a show-t: számos államférfival barátságot ápol, ilyen Donald Trump, Volidimir Zelenszkij, Joe Biden, és még sorolhatnánk.

Larry-t éppen úgy engedik be a Kabinetiroda őrei, mint bármely látogatót vagy dolgozót. Az elmúlt 15 évben komoly sztárrá nőtte ki magát, és hatalmas rajongótábora van. Pózol, vagy éppen komótosan sétál végig a vendégeket váró vörös szőnyegen. Újságírók, fotósok hadai várják minden reggel a Kabinetiroda macskájának megjelenését. Azonban Larry kiszámíthatatlan, soha nem tudni, mikor jelenik meg újra.

A cirmosnak még saját Twitter-oldala is van, hogy rajongóinak mindig friss hírek szolgáljanak az életéről. Ha rókát ijeszt el, vagy egy egérrel játszadozik, biztosan több milliós megtekintéssel számolhat Larry.

Azonban sajnos az ő feje felett is elszálltak az évek, már 17 éves, így arra is gondolni kell, mi lesz, ha Larry távozik az élők sorából. A brit Kabinetiroda nemrég a The Times-nak úgy nyilatkozott: "Felkészültek a szomorú napra, amikor Larry az örök vadászmezőkre távozik, de remélik még hosszú éveken át kedvelheti őt a világ."