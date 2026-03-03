Válaszadás helyett vádaskodni kezdett Ruszin-Szendi Romulusz

Nemrég vette semmibe a háború tényét a Tisza Párt katonai szakértője a közösségi oldalán. Sőt, egyenesen hülye háborúról beszélt.

A volt vezérkari főnöktől hétfőn a Hír TV azt szerette volna megtudni, hogy miért tagadta le a szomszédunkban dúló háborút. A Tisza Párt katonai szakértője azonban válaszadás helyett vádaskodni kezdett, testőrei pedig megpróbálták kitakarni a Hír TV kameráját.

Ruszin-Szendi Romulusz háborút tagadó kijelentésére a külgazdasági és külügyminiszter is reagált. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, ha még mindig Ruszin-Szendi Romulusz lenne a vezérkari főnök, hazánk már nagy bajban lenne. A tárcavezető hozzátette, hogy egyre inkább erősödnek a háborúpárti hangok, így április 12-én az is tét, hogy Magyarország ki tud-e maradni a konfliktusokból. Szijjártó Péter szerint a Tisza Párt az ukrán elnök cinkosa, így ha kormányra kerülnének, belerángatnák hazánkat a háborúba.