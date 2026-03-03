Apák szövetségben a családokért

Az apaszerep az elmúlt évtizedekben sokat változott: ma már nemcsak a családfenntartásról, hanem jelenlétről, érzelmi biztonságról és aktív részvételről is szól. A digitális tér térnyerésével pedig új kihívások is megjelentek.

A kezdeményezés túlmutat egy baráti közösségen: szervezett érdekképviseletként kíván fellépni, és markáns álláspontot fogalmaz meg a társadalmi vitákban is. A szervezők szerint az apák hangjának intézményes formában is meg kell jelennie - akár a gazdasági, akár a kormányzati döntéshozatal felé. Az alapítók között közéleti és szakmai szereplők is vannak, akik személyes példájukon keresztül tudnak értekezni az apai felelősségekről. A kezdeményezés támogatói szerint az apák szerepe nem másodlagos, és a jövő alakításában most kell megszólalniuk. A kezdeményezés az online térben is aktív jelenlétet hirdet: a szervezők szerint a digitális világ ma már ugyanúgy a közösségi párbeszéd és az értékvédelem színtere, mint a személyes találkozások.

Az Édesapák Digitális Polgári Köre tehát közösséget, érdekképviseletet és közéleti jelenlétet ígér. A szervezők célja, hogy az apák szerepe a családban és a társadalomban is hangsúlyosabbá váljon, és ehhez minél többeket hívnak csatlakozni.