Apák szövetségben a családokért

Az apaság ma már nemcsak otthoni szerep, hanem közéleti állásfoglalás is - legalábbis ezt vallják az Édesapák Digitális Polgári Körének alapítói. Egy új közösség, amely szerint az apák hangjának a családon túl a társadalmi döntésekben is helye van. Hogy mit jelent mindez a gyakorlatban, és milyen jövőképet rajzolnak fel, arról maguk a szereplők beszélnek.
Az apaszerep az elmúlt évtizedekben sokat változott: ma már nemcsak a családfenntartásról, hanem jelenlétről, érzelmi biztonságról és aktív részvételről is szól. A digitális tér térnyerésével pedig új kihívások is megjelentek.
A kezdeményezés túlmutat egy baráti közösségen: szervezett érdekképviseletként kíván fellépni, és markáns álláspontot fogalmaz meg a társadalmi vitákban is. A szervezők szerint az apák hangjának intézményes formában is meg kell jelennie - akár a gazdasági, akár a kormányzati döntéshozatal felé. Az alapítók között közéleti és szakmai szereplők is vannak, akik személyes példájukon keresztül tudnak értekezni az apai felelősségekről. A kezdeményezés támogatói szerint az apák szerepe nem másodlagos, és a jövő alakításában most kell megszólalniuk. A kezdeményezés az online térben is aktív jelenlétet hirdet: a szervezők szerint a digitális világ ma már ugyanúgy a közösségi párbeszéd és az értékvédelem színtere, mint a személyes találkozások.
Az Édesapák Digitális Polgári Köre tehát közösséget, érdekképviseletet és közéleti jelenlétet ígér. A szervezők célja, hogy az apák szerepe a családban és a társadalomban is hangsúlyosabbá váljon, és ehhez minél többeket hívnak csatlakozni.