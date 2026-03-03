Kapu Tibor és Cserényi Gyula a történelmi misszióról

A HUNOR-program űrhajósai, Kapu Tibor és Cserényi Gyula a Hír TV stúdiójában összegezték az eddigi eredményeket. Kapu Tibor hangsúlyozta, hogy a misszió tudományos kísérletei sikeresen lezárultak, és készen állnak a következő fázisra.
Az interjú során bepillantást nyerhettünk a kiképzés szigorú rutinjába és a magyar fejlesztésű eszközök tesztelési folyamataiba is. A beszélgetés rávilágított, hogy a hazai űrkutatás új aranykora nemcsak presztízskérdés, hanem komoly tudományos és gazdasági lehetőséget is jelent az ország számára.