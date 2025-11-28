A BÁV ART 86. művészeti aukciója december 2-4 között Budapesten lesz

A BÁV ART 86. Művészeti Aukciója idén decemberben ismét három napra a hazai műtárgypiac középpontjába helyezi Budapestet. Az aukción klasszikus és kortárs festmények, műalkotások, antik és modern ékszerek, valamint ritka órák kerülnek kalapács alá, összesen közel 850 tétel várja a gyűjtőket és befektetőket.

Az ékszerek iránti érdeklődés az utóbbi években folyamatosan nőtt, mind gyűjtői, mind befektetési céllal. Az idei aukció kiemelkedő szenzációja egy 10,3 karátos sárga gyémántot tartalmazó, briliáns csiszolású fülbevalópár, amely 110 millió forintos kikiáltási árral indul – ékszer kategóriában ez a tétel a BÁV ART történetének eddigi legmagasabb induló ára.

A gyémántok GIA tanúsítvánnyal rendelkeznek, a kövek szín és tisztaság szempontjából világviszonylatban is ritkaságnak számítanak, így a darab nemcsak hazai, hanem nemzetközi figyelemre is érdemes. A fülbevalópár december 2-án, az aukció első napján kerül kalapács alá.

Az aukció további különlegességei között szerepelnek antik és kortárs ékszerek, neves óragyártók ritka darabjai, valamint 19–20. századi képzőművészeti alkotások, amelyek mind a gyűjtők, mind a befektetők számára értékálló lehetőséget kínálnak.