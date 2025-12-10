10 év – 10 akció – és megannyi életre szóló segítség

Tóth Réka Kamilla, a Fidelitas alelnöke: "Tíz éve építjük azt a Budafokról induló, bátor és ötletekben gazdag kezdeményezést, amelyből mára valódi országos mozgalom lett. Évről évre nagyobb, lendületesebb és szeretettel telibb munkát végeztünk. Ahogy múltak az évek, úgy néztünk szembe egyre súlyosabb társadalmi, globális és hazai kihívásokkal – és mi nem hátráltunk meg. Felelősséget éreztünk, és ott segítettünk, ahol a legnagyobb volt a baj. Voltak könnyebb és voltak kifejezetten nehéz esztendők, amikor a világ történései próbára tettek bennünket – de mi minden alkalommal helyt álltunk."