Orbán Viktor: "Most még a magyar vagy nemzeti parlamentek döntenek. De aztán lesz egy pillanat, amikor már jó sok adósságot vettünk fel. Akkor már nem az a kérdés, hogy akarunk-e mi pénzt adni, hanem azt mondják, hogy emberek, felvettük az adósságot, ennek van egy adósságszolgálata, mindegy mit csinál a magyar parlament, ezt a pénzt ide kell adnotok, ez nem szuverén döntés többé, benyúl, behatol az európai bürokrácia a nemzeti költségvetésekbe, és azt mondja, hogy ezt nektek mindenképp be kell fizetni, akármit is gondoltok erről."