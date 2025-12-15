A bukott baloldal Magyar Péter hátán kapaszkodna vissza

A kormány szerint a háború kérdésében a helyzet egyértelmű, így nincs ok a magyar álláspont megváltoztatására. A józan ész diktálja a békét. A világ másik felén azonban a pokol elszabadult, sajnos Ausztráliát is elérte a terrorhullám. Ez véres figyelmeztetés minden naiv nyugati léleknek. Itthon közben a politikai túlélésért megy a kíméletlen harc. A pánik érezhető. A teljes baloldali holdudvar egymást taposva sorakozott fel az új reménység, Magyar Péter mögé. A könyöklés megkezdődött a húsosfazékért.