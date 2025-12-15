Agresszióba fulladt a baloldali szeretetmenet Budapesten

Rég látott düh uralta a pesti utcákat. Magyar Péter és Puzsér Róbert hívei ellepték a várost, de a szeretet elmaradt. A macskás díszek mögé bújva a gyermekvédelem szent ügyét használták pajzsnak. A szervezők által békés vonulásokon résztvevők valójában agresszívan léptek fel. Eközben a kormány nem hagyja magát a nemzetközi porondon sem. Hivatalosan is bepereltük az Európai Bíróság testületét a migráció miatt. Felháborító, hogy minket napi egymillió euróra büntetnek a határvédelemért, miközben mi védjük őket. A világ másik felén sajnos vér folyt. Megrázó hírek jöttek az ausztráliai hanukai mészárlás helyszínéről, ahol a nyílt társadalom eszméje ismét megbukott.