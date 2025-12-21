A szeretet körülvesz – ezúttal így csaptak le Magyar Péter testőrei riporterünkre a Tisza Párt gyűlésén

Tarr Zoltánra most kivételesen nem főnöke adott szájkosarat, Magyar Péter testőrei szakították meg az éppen vele készülő interjút. A Tisza Párt alelnöke a párt szegedi rendezvényén próbált válaszolni a HírTV kérdéseire, azonban nem tudta befejezni gondolatait, meg közben lecsaptak kollégánkra a párt biztonsági őrei.
Biztonsági őrök szakították meg a Tisza párt alelnökével folytatott interjúnkat. Tarr Zoltán pedig zsebre dugott kézzel, némán nézte végig, ahogy stábunkat kidobják.
Később próbáltuk megtudni, miért viselkedett így a tiszás férfi, de nem magyarázta meg az esetet.
- Jó napot kívánok! Miért lökött meg?
- Véletlen volt!
- Hát ilyen erővel... Mit csinál uram?
- Összehugyozod magad!
- Mit csinál? Uram, mit csinál?
És ezzel nem fejeződött be a tiszások ámokfutása. Valaki a kamerát lökdöste, más pedig trágár szavakkal illette stábunkat a párt karácsonyi gyűlésén.
Magyar Péter rendezvényein nem szokatlan az agresszió. A Tisza párt győri összejövetelén többen is a Hír Tv munkatársaira támadtak. A lökdösődés nem áll távol a pártvezér embereitől. Magyar Péter országjárásnak nevezett pártrendezvényén idén márciusban is a durvaságot választották a kérdések hárítására. Nemcsak a rendezvényeken lépnek fel támadólag Magyar Péter testőrei. Volt, hogy egy interjúkérést is kidobással utasítottak vissza.