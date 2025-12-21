A szeretet körülvesz – ezúttal így csaptak le Magyar Péter testőrei riporterünkre a Tisza Párt gyűlésén

Biztonsági őrök szakították meg a Tisza párt alelnökével folytatott interjúnkat. Tarr Zoltán pedig zsebre dugott kézzel, némán nézte végig, ahogy stábunkat kidobják.

Később próbáltuk megtudni, miért viselkedett így a tiszás férfi, de nem magyarázta meg az esetet.

- Jó napot kívánok! Miért lökött meg?

- Véletlen volt!

- Hát ilyen erővel... Mit csinál uram?

- Összehugyozod magad!

- Mit csinál? Uram, mit csinál?

És ezzel nem fejeződött be a tiszások ámokfutása. Valaki a kamerát lökdöste, más pedig trágár szavakkal illette stábunkat a párt karácsonyi gyűlésén.

Magyar Péter rendezvényein nem szokatlan az agresszió. A Tisza párt győri összejövetelén többen is a Hír Tv munkatársaira támadtak. A lökdösődés nem áll távol a pártvezér embereitől. Magyar Péter országjárásnak nevezett pártrendezvényén idén márciusban is a durvaságot választották a kérdések hárítására. Nemcsak a rendezvényeken lépnek fel támadólag Magyar Péter testőrei. Volt, hogy egy interjúkérést is kidobással utasítottak vissza.



