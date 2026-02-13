Az ukrán állam finanszírozásának hosszútávú következményei

Az utóbbi hónapokban csak úgy repkednek a százmilliárd eurók vagy dollárok, amikor arról van szó, hogy Ukrajnának mekkora finanszírozási összegre lesz szüksége a civil és a katonai területen, hogy az elkövetkező években talpon tudjon maradni, illetve újjá lehessen építeni, ha majd beköszönt a béke. Közben Brüsszelben Ukrajna uniós csatlakozásának céldátuma folyamatosan közelebb és közelebb kerül, legutóbb már 2027-ről beszéltek magas rangú uniós tisztviselők.