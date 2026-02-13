Nem politikai akció, mégis millióknak üzen: 108 napos spirituális menet rázta fel az Egyesült Államokat

Földünkön több helyen hosszú ideje háború dúl, ami emberek millióinak életét teszi tönkre. Majdnem két tucat buddhista szerzetes indult sétára a békéért tavaly október végén Texasból Washingtonig. A menet résztvevői elmondták, hogy menetük nem politikai cselekedet, hanem egy olyan rituálé, amivel szeretnék felhívni az emberek figyelmét a béke fontosságára.

A szerzetesek 108 napig gyalogoltak. A 108 a buddhizmusban, a hinduizmus és a dzsainizmusban is egy szent szám, hiszen a spirituális kiteljesedést, a kozmikus rendet és a létezés teljességét jelképezi.

A buddhista monkok naponta körülbelül 32 kilométert gyalogoltak volt, hogy mezítláb, naponta egyszer étkeztek, és a szerető kedvességet gyakorolták. Az út felfogható egy hosszú meditációnak is, amely jelentheti a béke megtestesítését is.

Összesen 3700 kilométert gyalogoltak és az út nagy részében a 2022-ben befogadott kutyájuk is velük tartott. Aloka egy indiai pária kutya, akinek a neve szanszkritul isteni fényt jelent. A békekutya Charlotte-ig menetelt, ott egy fontos térdműtét miatt nem tudott a monkokkal tovább menni.