Titkos paktumot köthetett Trump és Putyin

A Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint a háttérben az húzódik, hogy míg Európa a szabályokon alapuló értéknyelvet beszéli, addig az amerikai és orosz szuperhatalmak a "kőkemény realista befolyási övezetek" logikája szerint tárgyalnak, ami optikai torzítást eredményez a transzatlanti kapcsolatokban.

Robert C. Castel rámutatott paradox módon Oroszországnak és az USA-nak jobban érdeke a békekötés, mint a háború folytatására kényszerülő Európának, mely ezzel elkerülné a politikai vereséget.

Európa "besakkozta magát" a vesztes pozícióba, mivel egyszerre kell finanszíroznia a háborút, a kiürült fegyverraktárakat és a jövőbeli fegyverkezést.

A szakértő hangsúlyozta, hogy az európaiak nem hajlandók meghallani Oroszország biztonsági aggályait (pl. egy 6000 atomtöltettel rendelkező ország aggódhat), ezért új biztonsági architektúrára lenne szükség a párbeszédhez

Végül kitért a Közel-Keletre: szerinte a Libanonban működő Hezbollah leszerelése a szuverenitás helyreállításának kulcsa, de a libanoni kormány nem képes rá, ami újabb háborúhoz vezethet.

Gázában a tűzszünet a Hamasz lefegyverzésének illúziójára épült, aminek nincs realitása

- tette hozzá.