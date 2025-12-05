Titkos paktumot köthetett Trump és Putyin

Emmanuel Macron francia elnök állítólag árulással vádolja Donald Trumpot, amiért az elnök titkos paktumot köthetett Putyinnal Ukrajna területi kérdésében, megfelelő biztonsági garanciák nélkül. Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő a HírTV-ben elmondta: a kiszivárogtatások a politikai hadviselés eszközei.
A Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint a háttérben az húzódik, hogy míg Európa a szabályokon alapuló értéknyelvet beszéli, addig az amerikai és orosz szuperhatalmak a "kőkemény realista befolyási övezetek" logikája szerint tárgyalnak, ami optikai torzítást eredményez a transzatlanti kapcsolatokban.
Robert C. Castel rámutatott paradox módon Oroszországnak és az USA-nak jobban érdeke a békekötés, mint a háború folytatására kényszerülő Európának, mely ezzel elkerülné a politikai vereséget.
Európa "besakkozta magát" a vesztes pozícióba, mivel egyszerre kell finanszíroznia a háborút, a kiürült fegyverraktárakat és a jövőbeli fegyverkezést.
A szakértő hangsúlyozta, hogy az európaiak nem hajlandók meghallani Oroszország biztonsági aggályait (pl. egy 6000 atomtöltettel rendelkező ország aggódhat), ezért új biztonsági architektúrára lenne szükség a párbeszédhez
Végül kitért a Közel-Keletre: szerinte a Libanonban működő Hezbollah leszerelése a szuverenitás helyreállításának kulcsa, de a libanoni kormány nem képes rá, ami újabb háborúhoz vezethet.
Gázában a tűzszünet a Hamasz lefegyverzésének illúziójára épült, aminek nincs realitása
- tette hozzá.