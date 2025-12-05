Napindító - miniszterelnöki interjú - elemzés

A következő napokban dől el, hogy a háború, vagy a béke kerül közelebb Európához - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor szerint folyamatos amerikai-orosz tárgyalássorozat zajlik, azonban, ha az európai vezetők akarata érvényesül, akkor a háborús kockázat nőni fog. A kormányfő péntek reggeli rádióinterjúját ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója elemezte a HírTV Napindító című műsorában.
Ifj. Lomnici Zoltán hangsúlyozta, hogy az oroszok és amerikaiak tárgyalnak, míg az európaiak a háború folytatását és a harctéri megoldást szorgalmazzák.
Hozzátette,
kiemelt veszélyt jelent a Belgiumban befagyasztott orosz vagyon felhasználásának terve az ukrán háború finanszírozására, ez a lépés és a magánvagyonok elvonása a kollektív bűnösség elvére épül, amely rendkívül veszélyes precedenst teremt.
Szerinte Európa valójában már harcol Oroszországgal, és ezt az "őrületet" meg kell állítani.