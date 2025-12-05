Napindító - miniszterelnöki interjú - elemzés

Ifj. Lomnici Zoltán hangsúlyozta, hogy az oroszok és amerikaiak tárgyalnak, míg az európaiak a háború folytatását és a harctéri megoldást szorgalmazzák.

Hozzátette,

kiemelt veszélyt jelent a Belgiumban befagyasztott orosz vagyon felhasználásának terve az ukrán háború finanszírozására, ez a lépés és a magánvagyonok elvonása a kollektív bűnösség elvére épül, amely rendkívül veszélyes precedenst teremt.

Szerinte Európa valójában már harcol Oroszországgal, és ezt az "őrületet" meg kell állítani.