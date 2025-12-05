NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Szijjártó Péter: hiába tagadják, Ukrajnában kényszersorozás zajlik, és ennek magyar áldozata is van

Hiába tagadják, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek magyar halálos áldozata is van, akármit is állítanak az ukrán hatóságok - közölte Szijjártó Péter.

  1 órája
  Forrás: HírTV
A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy az ukránok folyamatosan tagadják, hogy erőszakosan sorozzák be az embereket a hadseregbe, holott az egész világ láthatja az erről szóló videókat. A tárcavezető rámutatott mindenki láthatta azokat a felvételeket, amelyeken a családapákat a gyerekeik szeme láttára vernek meg, vonszolnak a földön és tuszkolnak be kisbuszokba.

 

