A terrortámadástól való félelem elveszi az adventi vásárokon részt vevő családok örömét

Bakondi György miniszterelnöki belbiztonsági főtanácsadója szerint az európai karácsonyi vásárok hangulatát beárnyékolja a terrorizmus állandó fenyegetése. A terrorcselekmények célpontjává vált keresztény ünnepek és helyszínek elleni támadások az Iszlám Állam kezdeti csoportos merényletei után magányos elkövetők késeléses és gázolásos akciói formájában jelennek meg, ami a megelőzést rendkívül megnehezíti. A főtanácsadó szerint ez a helyzet vitathatatlanul összefügg az illegális migrációval.
Bakondi György kiemelte, hogy az illegális migrációval érkező ismeretlen személyazonosságú emberek tömegei jelentenek komoly közbiztonsági veszélyt. Szerinte a menekültkérelmek elbírálását az Európai Unió területén kívül kellene végezni, ami megegyezik a magyar kormány 10 éve tartó gyakorlatával .
A főtanácsadó a nyugat-európai nagyvárosok (Berlin, Bécs, Brüsszel) leromlott közbiztonsági helyzetét – ahol a nőknek és gyerekeknek sötétedés után nem tanácsos kimenniük az utcára – politikai akarat kérdésének nevezte, amely visszafordítható lenne határozott intézkedésekkel és kitoloncolásokkal.