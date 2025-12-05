A terrortámadástól való félelem elveszi az adventi vásárokon részt vevő családok örömét

Bakondi György kiemelte, hogy az illegális migrációval érkező ismeretlen személyazonosságú emberek tömegei jelentenek komoly közbiztonsági veszélyt. Szerinte a menekültkérelmek elbírálását az Európai Unió területén kívül kellene végezni, ami megegyezik a magyar kormány 10 éve tartó gyakorlatával .

A főtanácsadó a nyugat-európai nagyvárosok (Berlin, Bécs, Brüsszel) leromlott közbiztonsági helyzetét – ahol a nőknek és gyerekeknek sötétedés után nem tanácsos kimenniük az utcára – politikai akarat kérdésének nevezte, amely visszafordítható lenne határozott intézkedésekkel és kitoloncolásokkal.