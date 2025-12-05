Újra a karácsonyi szimbólumok eltörlése miatt vitáznak Olaszországban

Az Olaszországban élő muzulmánok is lázadnak a keresztény szimbólumok ellen.

Nagy felháborodást váltott ki, hogy több olasz óvodában is azt az utasítást adták ki, hogy olyan karácsonyi dalokat válasszanak a pedagógusok, melyek nem tartalmaznak utalásokat a keresztény hagyományokra, a betlehemre, vagy a Megváltó születésére. Lombardia tartomány Brianza településén például közölték a pedagógusok a szülőkkel, hogy nem lesznek vallási tartalmú dalok a gyerekek karácsonyi előadásában.