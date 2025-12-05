NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
undefined

Orbán Viktor: Veszélyes pillanatban vagyunk

A következő napokban dől el, hogy a háború, vagy a béke kerül közelebb Európához - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta: ha az európai vezetők akarata érvényesül, akkor a háborús kockázat nőni fog. A kormányfő hozzátette: ma fontos találkozó va, amin megpróbálják rávenni a belgákat arra, hogy bólintsanak rá a befagyasztott orosz vagyon elvételére. Ha a belgák ellenállnak, akkor az európai vezetőknek be kell ismerniük: nincs pénz a háborúra.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Amíg az oroszok és az amerikaiak tárgyalnak, addig az európaiak kimaradnak a tárgyalásokból, ők inkább csak beszélnek - fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta: veszélyes pillanatban vagyunk a következő napokban dől el, kiterjed-e a háború Európára.

Egy folyamatos amerikai–orosz tárgyalás zajlik Ha az sikeres, akkor a háború lángját biztosan letekerik és akkor mi is megkönnyebbülhetünk itt Magyarországon.

A kormányfő ugyanakkor rámutatott:   az Uniós akarat pont ennek az ellenkezője. 
 

 

Továbbiak a témában