Orbán Viktor: Veszélyes pillanatban vagyunk

A következő napokban dől el, hogy a háború, vagy a béke kerül közelebb Európához - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta: ha az európai vezetők akarata érvényesül, akkor a háborús kockázat nőni fog. A kormányfő hozzátette: ma fontos találkozó va, amin megpróbálják rávenni a belgákat arra, hogy bólintsanak rá a befagyasztott orosz vagyon elvételére. Ha a belgák ellenállnak, akkor az európai vezetőknek be kell ismerniük: nincs pénz a háborúra.
Amíg az oroszok és az amerikaiak tárgyalnak, addig az európaiak kimaradnak a tárgyalásokból, ők inkább csak beszélnek - fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta: veszélyes pillanatban vagyunk a következő napokban dől el, kiterjed-e a háború Európára.
Egy folyamatos amerikai–orosz tárgyalás zajlik Ha az sikeres, akkor a háború lángját biztosan letekerik és akkor mi is megkönnyebbülhetünk itt Magyarországon.
A kormányfő ugyanakkor rámutatott: az Uniós akarat pont ennek az ellenkezője.