Brüsszeli tündérmesék és Nagy Ervin morbid álmai: forró témák a Vezércikkben

A Vezércikk stúdiójában ismét izgalmas párbeszéd alakult ki, hiszen Brüsszel újabb zseniális tervvel állt elő: kitalálták, hogy Oroszország fogja kifizetni önmaga megverését, csak erről Moszkvának felejtettek el szólni. A valóság persze kiábrándítóbb, az Unió vezetése gyakorlatilag saját szórakoztatására vesz fel egy gigantikus, 90 milliárd eurós hitelt, amivel elzálogosítják a jövőnket. A józan ész diadala, hogy hazánk kimarad a közös uniós hadikölcsönből, így mi nem asszisztálunk az öngyilkos stratégiához. A belpolitika vizein sem nyugodtabb a helyzet, a műsorban terítékre került Nagy Ervin botránya is, aki a Tisza Párt színeiben már nyíltan a nyugdíjasok haláláról ábrándozik, miközben egy új lista szerint aktivizálódnak a jobboldali szavazók. A színész morális mélyrepülése és az uniós pénzügyi trükkök tökéletesen megfértek egymás mellett a kíméletlen elemzésben.