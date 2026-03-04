Sajtóhírek szerint Putyin felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a magyar hadifoglyokat

Orosz sajtóhírek szerint a kárpátaljai magyarok sorsáról egyeztethetett Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin. Az orosz gazeta nevű lap arról írt, hogy a telefonbeszélgetés során Vlagyimir Putyin felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat. Az orosz lap idézte a külgazdasági és külügyminisztert Szijjártó Pétert is, aki hangsúlyozta, hogy Magyarország tiltakozik a kárpátaljai magyarok erőszakos mozgósítása ellen, és továbbra is uniós szankciókat sürget az ilyen gyakorlatért felelős ukrán vezetők ellen.