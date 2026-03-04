Veszélyben egy generáció? Drámai fordulatot sürgetnek a szakemberek!

Szakemberek szerint sürgető összehangolt társadalmi fellépés és teljes szemléletváltás szükséges.

Emiatt fogott össze a Bethesda Gyermekkórház és az Aktív Magyarország. Céljuk a szülők és pedagógusok tájékoztatása a digitális világ hatásairól és tippeket adnak, hogyan lehet mindezt egyensúlyban tartani.

Világszerte egyre többen foglalkoznak a fiatalok képernyőidejének használatával és azok káros hatásaival. Sőt, egyes országokban törvényileg szabályozzák a fiatalok közösségi média használatát, mint pl. Ausztráliában, ahol a 16 év alattiak nem használhatják a social médiát.