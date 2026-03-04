NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvSzínes

Veszélyben egy generáció? Drámai fordulatot sürgetnek a szakemberek!

Minden eddiginél rosszabb a gyermekek képernyőideje hazánkban.

  • Radar
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Szakemberek szerint sürgető összehangolt társadalmi fellépés és teljes szemléletváltás szükséges. 

Emiatt fogott össze a Bethesda Gyermekkórház és az Aktív Magyarország. Céljuk a szülők és pedagógusok tájékoztatása a digitális világ hatásairól és tippeket adnak, hogyan lehet mindezt egyensúlyban tartani.

Világszerte egyre többen foglalkoznak a fiatalok képernyőidejének használatával és azok káros hatásaival. Sőt, egyes országokban törvényileg szabályozzák a fiatalok közösségi média használatát, mint pl. Ausztráliában, ahol a 16 év alattiak nem használhatják a social médiát.

 

Továbbiak a témában