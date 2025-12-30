Fantompárt, fantomjelöltek: A Tisza Pártnál senki sem létezik, csak a megszorítás

A Tisza Párt körüli állapotok lassan a szürrealizmus határait súrolják, hiszen a hagyományos struktúra helyett csak a Tisza Sziget ködös formációi léteznek, a szakpolitikusokat pedig olyan "civil" tanácsadók pótolják, akiket Magyar Péter az első botránynál megtagad. A műsor vendégei nem rejtették véka alá a véleményüket: Móczár Gábor szerint a helyzet kísértetiesen idézi Rodolfó közismert mondása üzenetét: "vigyázat, csalok", hiszen a megszorító csomag tervei éppen ilyen trükkös módon szivárognak ki. Both Hunor úgy látja, a pártelnök még a legendás bűvésznél is nagyobb illuzionista, míg Boros Bánk Levente rávilágított a lényegre: a trükközés dacára a pártnak végül teljesítenie kell majd az unió megszorító elvárásai szerinti diktátumot, bármit is hazudjanak most a választóknak.