Hazugságspirál és felelőtlenség: a Tisza elnöke és a bármi megengedhető taktikája

A történelem nem ismétli önmagát, de a gátlástalan politikusok előszeretettel másolják egymást. Magyar Péter vitastílusa kísértetiesen emlékeztet a legsötétebb 2006-os időkre: ígérjünk bármit, hazudjunk bátran, a számlát úgyis csak a választás után nyújtják be. Giró-Szász András rávilágított: ezzel az emberi gyöngeséggel nem lehet felelősen vitázni.
A politikai emlékezet nem kopik, és a párhuzamok ijesztőek, amikor Magyar Péter gátlástalansága, a 2006-os Gyurcsány Ferenc trükkjei és Giró-Szász András tűpontos elemzése kerül egy lapra az Igazság órájában. A politikai tanácsadó szerint abszurd lenne egy miniszterelnöki vita ebben a helyzetben, hiszen egy felelős vezető nem asszisztálhat ahhoz a hazárdjátékhoz, ahol az ország sorsa választópolgárok sorsa a tét, és amely kockázat egy nyilvánvaló emberi gyöngeségen nem alapulhat.