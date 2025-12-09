Hazugságspirál és felelőtlenség: a Tisza elnöke és a bármi megengedhető taktikája

A politikai emlékezet nem kopik, és a párhuzamok ijesztőek, amikor Magyar Péter gátlástalansága, a 2006-os Gyurcsány Ferenc trükkjei és Giró-Szász András tűpontos elemzése kerül egy lapra az Igazság órájában. A politikai tanácsadó szerint abszurd lenne egy miniszterelnöki vita ebben a helyzetben, hiszen egy felelős vezető nem asszisztálhat ahhoz a hazárdjátékhoz, ahol az ország sorsa választópolgárok sorsa a tét, és amely kockázat egy nyilvánvaló emberi gyöngeségen nem alapulhat.