Magyar házaspár a mexikói kartellháború kereszttüzében – Magyarics Tamás elemzése

Magyarics Tamás Amerika-szakértő a megrázó eset kapcsán kifejtette: a kartellek közötti területszerzési harc immár olyan méreteket öltött, hogy a külföldi turisták, köztük a szóban forgó magyar pár is, akaratlanul is élő pajzssá vagy célponttá válhatnak a nyílt utcai lövöldözések során. A szakértő rávilágított, hogy a mexikói hatóságok tehetetlensége és a kartellek brutalitása miatt a népszerű üdülőhelyek biztonsága is összeomlott, így a magyar házaspár esete súlyos figyelmeztetés minden utazó számára.