Újabb tiszás politikus, aki sokmilliót keres a háborún

Az Ellenpont operatív vezetője Dávid Dóra, a Tisza Párt EP-képviselőjének vagyonnyilatkozatát elemezve rámutatott: a politikus olyan óriás alapkezelőkben, mint a Vanguard rendelkezik részesedéssel, amelyek ezer szállal kötődnek az ukrán mezőgazdasághoz és a globális fegyvergyártáshoz. Both Hunor szerint a párt környékén feltűnő szakértők – köztük korábbi Shell- és Meta-vezetők – megjelenése komoly veszélyt jelenthet a magyar rezsicsökkentésre és a nemzeti szuverenitásra, mivel hatalomra kerülésük esetén a nemzetközi bankóriások és multik érdekei kerülhetnek előtérbe a magyar emberekéivel szemben.