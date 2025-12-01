Itt a bizonyíték: nyilvánosságra hozták a Tisza teljes megszorító csomagját

A politikai mellébeszélés korszaka lezárult, mivel immár nyilvánosságra hozták a baloldal által hétpecsétes titokként őrzött dokumentumokat, vagyis a Tisza teljes megszorító csomagját, amely minden részletében a magyar gazdaság és a családok ellen irányul. A Paláver stúdiójában is elemezték a helyzetet, rámutatva, hogy amíg Orbán Viktor a semlegességről és a növekedésről beszél, addig Magyar Péterék terveiben új termékekre él az áréscsökkentés eltörlése és az adóemelés.