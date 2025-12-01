Csillag börtön: titkok és tragédiák a legszigorúbb fegyházban

A HírTV bűnügyi magazinja, a Riasztás exkluzív felvételeken keresztül mutatja be azt a zárt világot, ahol a legveszélyesebb bűnözőket Magyarországon tartják fogva a legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett. A patinás, idén 140 éves Szegedi Fegyház és Börtön falai között töltötte büntetését a hírhedt Magda Marinko is, és a történelemkönyvekbe is bekerült az intézmény, hiszen itt végezték ki Kókai Barnabást, aki az utolsó halálraítélt volt hazánkban. A jellegzetes alakja miatt a köznyelvben csak Csillag börtön néven ismert objektum azonban nemcsak a bűnözőkről szól, hanem a szolgálatteljesítés közben elhunyt hősökről is: a börtönlázadások és a Richter-féle ámokfutás során összesen hat kollégánk halt hősi halált, emléküket kegyelettel őrzik.